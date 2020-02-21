Мнение: Письмо: «У него выдающееся чувство юмора, которым и я обременена в полной мере»

21.02.2020, 6:01, Разное

Жуть эту сами разбирайте.

tuzikblondy

Здравствуйте, Эволюция и все читатели этого блога! Моя последняя надежда только на Вас. Готова к жесткой критике. Мечтаю попасть на разбор! У меня вечные одни и те же проблемы в отношениях с мужчинами. Мне 32 года, была замужем, давно и недолго, детей нет, имею высокий социальный статус, серьёзную профессию, являюсь дочерью влиятельных людей, эффектную и привлекательную внешность, интеллект и образованность, обеспечена.

Мужчины были в моей жизни разные, но проблемы с ними одни и те же. ( и они — во мне) Всегда состояла с исключительно в длительных, так называемых «серьезных отношениях» ( в среднем 1,6 года) интима не в стабильных отношениях никогда не было, крайне отрицательно отношусь к столь низкоуровневым отношениям. Сейчас меня интересуют мои последние отношения, так как я совершенно деморализована. Познакомились с Н. на СЗ в мае 2019. Он умён, является специалистом в организации, внешне я выигрываю, материальный достаток у него средний, социальный статус намного ниже моего, человек он холодный, спокойный, с чувством собственного достоинства, с внутренней робостью, очень милый. Я его 3 девушка, но до меня он ни с кем не жил. Он моложе меня на 7 лет, и я его изначально не рассматривала, как потенциального партнера, но общение завязалось легко в связи с тем, что у него выдающееся чувство юмора, которым и я обременена в полной мере. Я впервые в жизни встретила человека, который угадывал мою иронию и сарказм, достойно отвечая тем же.

Дефицит общения друг с другом у обоих случился сразу, ещё до первой встречи. Очень подкупил меня тем, что обратил внимание на мою грамотность и интеллект (все остальные падки были на мою внешность и социальный статус), восхитившись данными качествами. Постоянно переписывались, и стали духовно близки мгновенно. До этого со мной такого не случалось, но я не говорила ему об этом. Он первый признался в аналогичных эмоциях по отношению ко мне. Это было как вспышка!!! Но я обеспокоилась разницей в возрасте, пыталась убежать от себя, давая ему это понять. Фактически хотела чтобы он меня уговаривал. Он это делал, но не на столько, насколько я привыкла (мужчины в меня влюбляются сразу, так как умею себя преподнести, заинтриговать, сыграть на их чувствах, к тому, же положительные характеристики в виде — красоты, ума, социального положения нетривиальности высказываний, создают у них ложное впечатление, что они повстречали ТУ САМУЮ, это не так, но они понимали это позже). У него хорошие границы, он не заходил за мои, и я отступила, перестав ожидать от него невозможного. Мы встретились, и испытали влюбленность с первого взгляда.

Сближение складывалось непринуждённо, очень мягко и трогательно…( что для меня было также в новинку. Обычно все мужчины подвергались жестким испытаниям с целью завоевания меня). Я почти сразу поняла, что не смогу отказаться от него, и решила закрыть глаза на разницу в возрасте.

Через месяц он написал мне письмо с признанием в любви, указав в нем «что никогда не мог подумать, что потеряет голову от любви, но это произошло». Это было взаимно. Он провёл у себя дома генеральную уборку, говоря о том, что делает это для меня, чтобы мы начали совместное проживание у него (у меня был ремонт, и я проживала у мамы). Я поддалась, так как мне не хотелось обесценивать его старания и ожидания. Хотя сама не была готова к этому. Я сразу предупредила, что у меня сложная, напряженная работа, и поэтому на хозяйственные дела у меня не остаётся ни энергии, ни желания. Что я привыкла максимум только готовить, но не убираться дома. В ходе совместного проживания, начали возникать конфликты на бытовой почве. Через какое-то время, я, как всегда ( как и всех остальных своих мужчин) начала открыто критиковать его, возвращаться с работы с недовольным лицом, предъявлять претензии ежедневно, говорить грубости и устраивать скандалы.

Мне не нравилась его холодность, внешняя отстранённость, неумение проявить ко мне сочувствие в том формате, в котором хочу я, неуместный юмор, когда я не в духе (а не в духе я со временем начала пребывать почти постоянно). Он сглаживал конфликты, как умел, дарил мне без повода дорогие подарки. Мы начали планировать (и делать) детей. Он мне сделал предложение 31 декабря. Я была счастлива, и согласилась. Он также предложил пройти обряд венчания (хотя не соблюдает церковные обряды, и является верующим только в душе) Но на следующий день, не поверив своему счастью, я начала предъявлять претензии, что он сделал предложение необдуманно, поспешно, я его не устраиваю, так как он периодически высказывал недовольство моей бесхозяйственностью. Через несколько дней у нас произошёл конфликт на почве неуместных и злых шуток его матери в мой адрес, я собрала вещи, оскорбляла его, родителей, кричала, что это был самый ужасный Новый год в моей жизни, угрожала своим уходом.

Угрожала я ему не впервые, он до этого всегда призывал одуматься, что я и делала. Но в этот раз пошла дальше — собрала вещи, и отнесла их в машину. На следующий день уехала ночевать к себе, но он вновь сгладил ситуацию. Писал, что грош цена моей любви, если я так быстро ухожу, и отказываюсь от него. Что я самое дорогое в его жизни, и просил пересмотреть своё отношение к нему, писал, что я его совершенно не уважаю. ( на самом деле, мне все мужчины предъявляли те же самые претензии) Я вернулась, ситуацию замяли, начали планировать дату росписи, и все обстоятельства, с этим связанные. Через неделю я начала испытывать огромное раздражение в его адрес, и высказывать их, не готовила еду, отказывала в интиме, постоянно пилила насчёт его увлечений, говорила, что ничего с ним не хочу, постоянно плакала, и демонстративно уходила в другую комнату от него, не реагировала на его попытки примирения.

К концу недели разошлась не на шутку, и не смогла остановиться. В итоге, я собрала вещи, и ушла от него после жуткого скандала, который сама же устроила. ( во всех отношениях так поступала, и ВСЕ меня возвращали, ещё и извинялись). После моего ухода был неприятный разговор с его мамой, которая со мной попрощалась, и высказала в мой адрес критику в части быта. Через неделю я написала ему извинения за своё недостойное поведение. Он ответил на него в ракурсе того, что «к сожалению все осознается, когда уже не имеет смысла, но и при этом мною ничего не делается, даже несмотря на осознание своей вины, что жизнь со мной последнюю неделю была похожа на ад, и так невозможно». Я ничего не ответила. Через неделю написала вновь с предложением встретиться и все обсудить, но на меня был вылит негатив и критика о том, как он долго меня терпел, и унижался, что я не изменюсь, и был полностью на стороне своей матери, отказался встречаться для разговора так как не видел смысла опять слушать мои претензии. Хотя о претензиях и слова мною написано не было. Прошло ещё полторы недели…я решила приехать к нему, поговорить, отдать ключи и забрать оставшиеся у него мелочи.

Мне было максимально сложно наступить на себя, и он это знает. Он сам обозначил, что представляет, каково мне дался этот визит, зная меня. В ходе беседы, я не высказала ни одной претензии, сообщив, что все переоценила, и была не права! А он прав!!! Взяла на себя вину за все в отношениях, не деля на его и мою. Сообщила, что начала работать над собой, ходить к психологу, изучать литературу по данному направлению. Сказала, что люблю, и он мне очень дорог, что сожалею о своём поведении, но не в силах изменить прошлое, и смогу повлиять только на будущее своё поведение и отношение. И спросила — сожалеет ли он о разрыве, и хочет ли попробовать вновь? Он ответил, что сожалеет, и хочет начать все сначала, но не знает как это сделать, поскольку отношения ни с кем никогда не возобновлял. Разговор был очень искренний, спокойный и прямой. Мы обнимались, целовались. Ключи я так и не отдала, он сказал, что потом. Я уехала от него, но ни одной инициативы к общению за это время от него не поступило. Всегда писала только я. Сначала он отвечал на мои сообщения через 3 часа, после моего утончения — стоит ли писать ему, если он, судя по всему, не очень хочет общаться, начинал общение активнее, но опять без инициативы. Могли молчать днями. В итоге, мои нервы сдали, так как я очень страдала весь месяц, похудела на 10 кг!!! и не понимала его поведения и отношения.

Я ему написала, что устала стучать в закрытую дверь, на что он сообщил, что стука не слышит, что очень ему сложно, он не знает что делать. Я отреагировала тем, что предложила тогда вообще уйти со столь сложного пути, и не пробовать.Опять он озлобился на меня, и начал вспоминать мои проступки трёхмесячной давности. Цитировал слова, которые были сказаны не ему, а его матери в последнем разговоре. На мое замечание, что ему не известен контекст, поскольку он со мной тот разговор даже не обсуждал, дал понять, что ему в принципе не понравились мои слова. Впоследствии, он подчеркивал, что терпение у меня слишком быстро закончилось. А он то терпел меня намного дольше, поинтересовавшись каково мне в такой роли? Повесил на меня всех собак в отношениях, обвинил в том, что я ничего не делаю для восстановления отношений — а именно, «всего лишь приехала через 3 недели с девизом, что я изменилась».

На мой вопрос: зачем он тогда делал предложение и детей, раз я такой монстр, ответил , что любовь разум затмила (хотя прошло то несколько недель до данного конфликта). Но вот сейчас у него глаза открылись на мое отношение к нему. Однако, до этого, причиной расставания озвучивал мою усталость от него, и как следствие, его усталость от всего. Он себя стал вести крайне неадекватно. Он всегда был разумным, рассудительным, ответственным…я просто не понимаю с чего такие метаморфозы (хотя подозреваю вмешательство его матери и друга). В итоге, я прижала его с вопросом — либо «да», и мы пробуем все начать с чистого листа с учетом прошлых ошибок, либо «нет». Он пытался юлить, делать вид, что не понимает, о каких играх я веду речь, когда спрашиваю его, зачем он устраивает спектакль после нашего разговора о восстановлении отношений, не инициируя после этого общение, и отстраняясь от меня этим ещё больше. В итоге, он долго уходил от прямого ответа, но я конкретно поставила вопрос ребровом.

Он робко ответил, что не готов…я перебила его, поблагодарив и пожелав удачи. Удалила его номер, и осталась в недоумении… Я всегда считала себя плюсом практически во всех отношениях, а точнее — абьюзером, не считаю необходимым вкладываться в мужчин. Они всегда делали больше, всегда бегали за мной, несмотря на мои жуткие поступки по отношению к ним, я на них особого внимания не обращала, не смотря на совместную территорию проживания, важнее всего — мои желания и комфорт. ( возможно, я преувеличила, они не постоянно страдали в отношениях, но терпеть им приходилось немало). Моя ОЗ всегда была выше их, если не за счёт внешности, то за счёт социального положения, интеллекта. Но сейчас я чувствую себя обманутой, у меня произошёл разрыв шаблона. Я не понимаю, как человек может становиться на колено, доставать кольцо с большим бриллиантом, произносить заветные слова, планировать дату росписи через 1,6 месяца, и так себя повести через 2,6 недели? И не пустой, поверхностный и импульсивный человек, а сознательный и мудрый (как показывали многие ситуации до этой) индивидуум.

О том, что в очередном цикле не случилась беременность, я узнала уже в разлуке. Он даже не поинтересовался этим вопросом. Его поведение после моего предложения начать все сначала считаю попыткой унизить меня и отомстить. ( не исключаю, что начал плюсовать из-за моей слабины) Но я не верю, что у него прошли чувства за 2 недели. Всегда считала его серьёзным, ответственным, благоразумным, сдержанным, дипломатичным человеком. И сейчас считаю таким же, поэтому просто не понимаю как собрать себя после этого по кусочкам. Ему сложно заинтересоваться девушкой (знаю со слов его матери и его), всегда пристально разглядывает их со всех ракурсов — вплоть до кривизны пальцев. Моя ОЗ намного выше, и что же получается…на самом пике чувств — всего 8 месяцев отношений, он уже разочарован настолько, что не желает меня видеть в своей жизни.

Я не могу подобрать типажи, и определить все психологические инструменты, используемые мной и им, ( возможно, только мной) поскольку совершенно запуталась, и уже не понимаю, кто Я и кто Он, что за ситуация сложилась и какой из неё выход? Я в полном душевном раздрае…

Знаю, что получу много ударов по самолюбию от комментаторов и уважаемого мною блогера, но я готова и на этот акт самобичевания, если он поможет мне поставить картину мира на место, и найти выход из сложившейся ситуации.