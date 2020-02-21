Панкратов день: зачем вспоминать мертвых 22 февраля

21.02.2020, 5:58, Разное

История святых

Отец Панкратя Тавроменийского уверовал в Иисуса еще до его
распятия, а сам он стал учеником апостола Петра. Святой стал отшельником в
Понтийских горах, а затем стал епископом в городе Тавромении и обратил в
христианство почти всех его обитателей и жителей окрестных городов. Однако
язычники, выждав удобный момент, забили его камнями.

Преподобный Панкратий Печерский жил на Руси в XIV веке.
Он был затворником в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре и, рассказывают
летописи, обладал даром исцелять больных. Делал он это при помощи молитвы,
поста и елеопомазания.

Вселенская родительская Мясопустная суббота

В 2020 году 22 февраля выпадает на субботу. Это означает,
что в этот день верующие отмечают церковный праздник под названием Вселенская
родительская Мясопустная суббота. В церквях поминают всех усопших с адамовых
времен.

Для православных смысл этого дня заключается в напоминании о
том, что души ушедших людей живы, и за их спасение необходимо продолжать
молиться. Эти молитвы направлены не только на умерших – делают они лучше и
живых, очищая и их ото зла.

Панкратов день: народные традиции

На Руси 22 февраля традиционно начинали готовиться к приходу
тепла и садились за плетение лаптей. В дальнейшем эта традиция преобразилась –
считается, что в этот день стоит внимательно осмотреть всю свою обувь на
предстоящий сезон, подлатать ту, которая прохудилась, или и вовсе приобрести
новую.

Начав с обувки, крестьянам было трудно остановиться. Так на
эту дату возник похожий обычай – проверять все хозяйство, отмечая, не нуждается
ли что-нибудь в починке. Считалось, что время идеально для подобного рода домашних
хлопот, и внимательному хозяину соблюдение традиции обязательно принесет
материальное благополучие.

«Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах».

Поскольку в 2020 году ответ на вопрос какой праздник 22 февраля несколько отличается от обычного – к нему добавляется церковный
праздник поминания успопших, то несколько отличаются и традиции.

Посещение церкви сопровождается также походом на кладбище, где
человек может почить память своих ушедших родных. На Родительскую субботу также
готовились особые блюда. В некоторых районах страны принято поминать блинами, в
других готовят кутью.

Именины 22 февраля

  • Василий,
  • Геннадий,
  • Иван,
  • Иннокентий,
  • Маркел,
  • Никифор,
  • Панкратий,
  • Петр,
  • Тихон,
  • Филагрий.


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