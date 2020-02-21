Панкратов день: зачем вспоминать мертвых 22 февраля

21.02.2020, 5:58, Разное

История святых

Отец Панкратя Тавроменийского уверовал в Иисуса еще до его

распятия, а сам он стал учеником апостола Петра. Святой стал отшельником в

Понтийских горах, а затем стал епископом в городе Тавромении и обратил в

христианство почти всех его обитателей и жителей окрестных городов. Однако

язычники, выждав удобный момент, забили его камнями.

Преподобный Панкратий Печерский жил на Руси в XIV веке.

Он был затворником в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре и, рассказывают

летописи, обладал даром исцелять больных. Делал он это при помощи молитвы,

поста и елеопомазания.

Вселенская родительская Мясопустная суббота

В 2020 году 22 февраля выпадает на субботу. Это означает,

что в этот день верующие отмечают церковный праздник под названием Вселенская

родительская Мясопустная суббота. В церквях поминают всех усопших с адамовых

времен.

Для православных смысл этого дня заключается в напоминании о

том, что души ушедших людей живы, и за их спасение необходимо продолжать

молиться. Эти молитвы направлены не только на умерших – делают они лучше и

живых, очищая и их ото зла.

Панкратов день: народные традиции

На Руси 22 февраля традиционно начинали готовиться к приходу

тепла и садились за плетение лаптей. В дальнейшем эта традиция преобразилась –

считается, что в этот день стоит внимательно осмотреть всю свою обувь на

предстоящий сезон, подлатать ту, которая прохудилась, или и вовсе приобрести

новую.

Начав с обувки, крестьянам было трудно остановиться. Так на

эту дату возник похожий обычай – проверять все хозяйство, отмечая, не нуждается

ли что-нибудь в починке. Считалось, что время идеально для подобного рода домашних

хлопот, и внимательному хозяину соблюдение традиции обязательно принесет

материальное благополучие.

«Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах».

Поскольку в 2020 году ответ на вопрос какой праздник 22 февраля несколько отличается от обычного – к нему добавляется церковный

праздник поминания успопших, то несколько отличаются и традиции.

Посещение церкви сопровождается также походом на кладбище, где

человек может почить память своих ушедших родных. На Родительскую субботу также

готовились особые блюда. В некоторых районах страны принято поминать блинами, в

других готовят кутью.

Именины 22 февраля