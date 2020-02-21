США отчаянно понадобились иммигранты

21.02.2020, 5:37, Новости дня

Соединенным Штатам требуется больше иммигрантов, сообщил и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

Об этом информирует Washington Post, которая получила аудиозапись выступления Малвэни в дискуссионном английском клубе Oxford Union.

По его словам, США «отчаянно нуждаются в большем числе людей». Стране «не хватает людей для обеспечения экономического роста», который наблюдался «последние четыре года», передает РИА «Новости».

Малвэни отметил, что мигранты должны попадать в США «в установленном законодательством порядке». Он заявил, что хотя у главы американского государства Дональда Трампа и сложилась «антииммигрантская» репутация, Белый дом хочет, чтобы в США прибывало больше иностранных рабочих.



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