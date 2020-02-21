Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке на сайты госструктур

21.02.2020, 5:34, Разное

МИД Грузии обвинило главное управление Генштаба ВС РФ в спланированой масштабной кибератаке на сайты и серверы органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний Грузии в октябре прошлого года. Об этом сообщается на грузинского ведомства.

«В результате кибератаки вышеперечисленные серверы и системы управления были повреждены, и их функционирование было существенно затруднено. Целью кибератаки было подорвать национальную безопасность Грузии, подорвать функционирование государственных органов, а также различных организаций и общества в целом», — отмечается в заявлении МИДа.

МИД Великобритании назвало действия российских спецслужб абсолютно неприемлемыми, отметив, что выводы британских экспертов из Национального центра кибербезопасности, участвовавших в расследовании, подтвердили, что за атакой стоит  Генштаб России.

Государственный департамент США заявил, что действия РФ противоречат попыткам доказать непричастность к мировым кибератакам.

Кибератака, которая произошла 28 октября прошлого года, затронула более двух тысяч сайтов. На некоторых ресурсах, в частности на сайте президента страны, появилось фото бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь».

Источник: Новая газета



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