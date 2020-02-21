ОБСЕ: санкции за убийство Бориса Немцова были бы правомерными

21.02.2020, 5:30, Новости дня

20 февраля 2020 года в Вене в рамках открывшейся зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ был представлен документ, создать который было поручено год назад — доклад по делу о расследовании убийства Бориса Немцова. Его подготовила вице-председатель ПА ОБСЕ из Швеции Маргарета Седерфельд, название доклада – «Убийство Немцова и власть закона в России».

В документе объемом в 43 страницы подробно изложен ход расследования убийства Бориса Немцова в России. В докладе анализируются недостатки и недочеты, а также ограничения, проявившиеся в ходе следствия и суда – в частности, отказ, несмотря на многочисленные требования адвокатов семьи Бориса Немцова, в допросе главы Чечни Рамзана Кадырова и директора Росгвардии Виктора Золотова.

В докладе также детально описываются попытки Маргареты Седерфельд выйти на контакт с российскими властями в стремлении получить доступ к документам и добиться встреч с официальными лицами. На все эти попытки, как сообщила докладчица ОБСЕ в тексте, ей было отвечено отказом: посол России в Швеции отменил первоначально назначенную с ней встречу, ни на одно ее письмо не был получен ответ, а в итоге МИД России направил в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ официальный письменный отказ в предоставлении Серефельд доступа к документам по делу о расследовании убийства Бориса Немцова под предлогом того, что в нем содержится государственная тайна. При этом, как утверждают адвокаты семьи Бориса Немцова, никаких документов, содержащих государственную тайну, в деле нет.

О Рамзане Кадырове, вопросы о связи которого с убийством Бориса Немцова задавались президенту России Владимиру Путину, в докладе сказано следующее: «Рамзан Кадыров взял на себя роль защитника президента Путина, выступая с агрессивными публичными угрозами против российской оппозиции. Ранее он был замешан в ряде громких убийств как в Российской Федерации, так и за рубежом, в частности его собственных противников из числа чеченцев, а также критиков Путина. Среди наиболее известных убийств — убийство братьев Ямадаевых, его соперников за власть в Чечне и убийство правозащитницы Натальи Эстемировой».

В докладе ОБСЕ также разбирается общая атмосфера запугивания и насилия в отношении несогласных, которая особенно сгустилась в России после 2014 года, репрессивные законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», стремительное усиление роли спецслужб и их роли в проведении государственной политики в России.

Как сообщил «Голосу Америки» участвовавший в презентации доклада в Вене председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, в докладе сделан ясный вывод о том, что российские правоохранительные органы расследовали убийство одного из лидеров оппозиции отнюдь не полностью, и это преступление нужно раскрыть заново и в полной мере:

«Для меня главные вещи в этом докладе содержатся на его последней странице. Первая – это конкретная и прямая рекомендация странам Евросоюза ввести на своей территории законодательство о персональных санкциях в отношении нарушителей прав человека (то, что мы называем "законом Магнитского") и использовать эти законы для введения санкций против людей, причастных к организации убийства Бориса Немцова. Это уже сделало правительство США в прошлом году в отношении Руслана Геремеева. Вторая важная вещь – это вывод от том, что главная проблема с преодолением безнаказанности для организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова связана не с профессионализмом российских правоохранительных органов, а с политической волей».

Глава Фонда Бориса Немцова констатировал, что сказанное в докладе «всем давно и хорошо понятно, но только теперь это впервые сказано официально от имени крупнейшей в мире межрегиональной организации в области безопасности».

Владимир Кара-Мурза рассказал об атмосфере, в которой проходила презентация доклада: «В этих публичных слушаниях, где я тоже был в качестве одного из спикеров, участвовали представители множества делегаций, в том числе американцы, бельгийцы, представители скандинавских стран – широкая география, но не было ни одного представителя официальной российской делегации. Они намеренно проигнорировали презентацию доклада. Из 14 так называемых российских парламентариев, находящихся на сессии ПА ОБСЕ, ни один не посчитал нужным прийти на презентацию доклада по делу о расследовании убийства лидера российской оппозиции».

Владимир Кара-Мурза говорит в интервью «Голосу Америки», что к российской власти в связи с делом об убийстве Бориса Немцова у него есть три вопроса: «Первый – почему российские власти так тщательно покрывают всех, кто находится выше уровня рядовых исполнителей? Второй вопрос – почему российские власти полностью отказались от какого-либо сотрудничества с международными надзорными процедурами по делу Немцова, будь то в Совете Европы, или теперь в ОБСЕ? И третий, наверное, самый главный вопрос: если офицер внутренних войск МВД, действуя по поручению влиятельного регионального лидера, был одним из низовых организаторов убийства Бориса Немцова, то кто же был конечным заказчиком?»

Соратник Бориса Немцова напоминает, что ни международная надзорная процедура в ОБСЕ по расследованию убийства лидера российской оппозиции, ни доклад, подготовленный ранее в ПАСЕ по этому вопросу, не могут заменить полноценное расследование в России: «Об этом, собственно, говорила и сама докладчица. В докладе говорится о том, что окончательные ответы на все эти вопросы могут быть даны только тогда, когда в России пройдет полноценное настоящее расследование. Я не сомневаюсь, что настанет день, когда такое расследование обязательно состоится, и мы получим эти ответы».