Овечкин прервал голевое молчание в матче с «Монреалем»

21.02.2020, 5:30, Новости дня

Матчем в Вашингтоне между местными "Кэпиталз" и "Монреаль Канадиенс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард "столичных" Александр Овечкин стал автором первой шайбы в игре. Правда, она не помогла его команде добиться победы.

34-летний россиянин открыл счет на восьмой минуте стартового периода, прервав пятиматчевую безголевую серию. Эта шайба стала для Овечкина 41-й в нынешнем сезоне и 699-й в энхаэловской карьере.

Right off the draw it's @ovi8!!! pic.twitter.com/2jVdZRMOtA

— Washington Capitals (@Capitals) February 21, 2020

Гости отыгрались еще до перерыва усилиями Шея Уэббера. В конце второго периода Ларс Эллер вновь вывел хозяев льда вперед. Но уже через минуту с небольшим Брендан Гэллахер восстановил статус-кво.

В самом начале третьего отрезка "Монреаль" повел в счете благодаря точному броску Бена Шиарота. И все же на последних секундах периода Томасу Уилсону удалось перевести игру в овертайм. Однако там все тот же Шиарот принес победу "Монреалю" со счетом 4:3.

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов набрал в этой встрече одно очко за голевую передачу. Его партнер по команде Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. Как и форвард "Канадиенс" Илья Ковальчук.



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