Избирательный суд Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

21.02.2020, 5:06, Новости дня

Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат. Об этом сообщил Высший избирательный суд Боливии, который выполняет функции избиркома.

По мнению судей, Моралес не выполнил требование к постоянному проживанию в Боливии. Дело в том, что после отставки в ноябре прошлого года Моралес покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.

В то же время к участию в выборах допущен сторонник Моралеса бывший министр экономики Луис Арсе, баллотирующийся в президенты.

В ноябре прошлого года Эво Моралес под давлением военных вынужденно покинул страну (после президентских выборов его главный соперник заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре). В Боливии власть взяла в свои руки оппозиционер – вице-спикер сената Жанин Аньес. Она обещала жителям Боливии новые президентские выборы, которые запланированы на середину марта. Моралесу в них участвовать запретили.

Новые выборы запланированы на 3 мая.



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