У отправленной на принудительное обследование Аллы Ильиной коронавирус не выявлен

21.02.2020, 5:06, Новости дня

В Санкт-Петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что у отправленной на принудительное обследование Аллы Ильиной новый тип коронавируса 2019-nCoV не выявлен.

"Результат отрицательный. Выписка из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля".

Ранее Алла Ильина и еще три человека самовольно покинули карантин в инфекционной больнице имени С.П.Боткина. Двух пациентов уговорили вернуться. К двум другим — Анне Рыбаковой и Алле Ильиной — главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала иски в суды для принудительного наблюдения.

Суд удовлетворил иски, после чего Ильину поместили обратно в больницу, а Рыбакова добровольно явилась в больницу, передает ТАСС.

По последним данным, число погибших от вируса в Китае превысило две тысячи человек, выздоровели более 16 тысяч, число случаев заражения превысило 74 тысячи.

 



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