США призвали Саудовскую Аравию равняться на них, а не на Россию

21.02.2020, 5:05, Новости дня

Саудовской Аравии нужно ориентироваться на США, а не на Россию и Китай, сообщил американский посол в Эр-Рияде Джон Эбизейд.

Как сообщил Эбизейд, Вашингтону «надо быть предпочтительным партнером» саудовцев во время движения Саудовской Аравии «через систему реформ», чтобы «модель реформ являлась американской, а не китайской или российской».

Проводимые в Саудовской Аравии «изменения» идут «на пользу народу», считает Эбизейд. По его мнению, Саудовская Аравия «проделала огромную» работу, чтобы «подавить исламский экстремизм суннитского толка», передает ТАСС.

Эбизейд рассчитывает, что «следующей задачей на каком-то этапе истории» станет «откат исламского экстремизма шиитского толка». Этот «экстремизм», по мнению США, направляется иранским Корпусом стражей исламской революции.