В Великобритании пациентка аккомпанировала на скрипке делавшим ей операции на мозге хирургам

21.02.2020, 5:04, Разное

На YouTube размещено видео операции на головном мозге под аккомпанемент скрипки самой пациентки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и Дагмар Тернер уже готовится к выступлениям на сцене.
Хирурги King’s College London удалили глиому 53-летней скрипачке симфонического оркестра в Юго-Восточной Англии. Самая распространенная первичная опухоль мозга находилась в опасной близости с зоной, отвечающей за мелкую моторику пальцев левой руки. Малейшая неточность могла бы навсегда лишить пациентку профессии. Диагностированное семь лет назад новообразование подвергли воздействию лучевой терапии, однако желаемого результата не достигли. Специфика операции требует, чтобы больной находился в состоянии бодрствования. Медики решили, что лучшим вариантом обратной связи станет игра Тернер на музыкальном инструменте.

Филигранное мастерство хирургов помогло избежать осложнений, и опухоль была успешно удалена. Скрипачка уже приступила к репетициям пока в домашних условиях, но вскоре надеется на возвращение в оркестр.



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