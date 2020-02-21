Вьетнамская полиция обвинила семерых человек в гибели 39 мигрантов в Великобритании

21.02.2020, 4:52, Новости дня

Вьетнамская полиция предъявила обвинения семерым лицам в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в кузове грузовика недалеко от Лондона в прошлом году. Власти Вьетнама сообщили об этом вечером в четверг.

Жертвы, среди которых были двое 15-летних подростков, приехали в Великобританию преимущественно из двух провинций на севере и в центре Вьетнама, миграции откуда способствуют отсутствие работы, поощрение со стороны властей, контрабандисты и экологические проблемы.

Семеро подсудимых, среди которых, в том числе, вьетнамка, проживающая в Китае, были обвинены в создании возможностей для нелегальной миграции 67 человек из Вьетнама в Британию и Европу, говорится в заявлении управления полиции провинции Ха Тинь.

Полиция выделила случай с 26-летним Фам Тхи Тра Маем, который стал одной из жертв, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании.

«Они связались с жертвой в конце июня 2019 года и взяли с него 22 000 долларов за документы для иммиграции. В сентябре жертву доставили сначала в Китай, затем во Францию и Великобританию», — говорится в заявлении.

Смерть людей в грузовике пролила свет на незаконную торговлю рабочей силой, в результате которой бедные жители Азии, Африки и Ближнего Востока предпринимают опасные путешествия в страны Запада.

В заявлении полиции говорится, что расследование будет продолжено и расширено. Полицейские не предоставили информации о дате судебных заседаний в отношении подозреваемых.

Британская полиция на прошлой неделе арестовала в связи с гибелью вьетнамских мигрантов еще двоих человек.

В результате вскрытия выяснилось, что причиной смерти 39 человек стало сочетание гипоксии (кислородной недостаточности) и гипертермии (перегрева) в закрытом пространстве.