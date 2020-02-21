Парламент Ирландии не смог избрать премьера

21.02.2020, 4:30, Новости дня

В Ирландии новый парламент не смог избрать главу правительства страны, сообщают СМИ.

Премьера назначает президент Ирландии на основании результатов голосования Палаты представителей. Кандидату требуется набрать более 80 голосов, передает ТАСС со ссылкой на RTE. 

Мэри Лу Макдональд (партия «Шинн фейн») получила 45 голосов, Михол Мартин («Фианна фойл») – 41, действующий руководитель кабмина Лео Варадкар («Фине гэл») – 36, Имон Райан («зеленые») – 12.

Варадкар направился к президенту Майклу Хиггинсу, чтобы сложить полномочия. До назначения нового главы правительства Варадкар продолжит руководить кабмином.

Учитывая результаты парламентских выборов 8 февраля, в Ирландии предсказывают сложные переговоры по формированию правящей коалиции и не исключают повторные выборы.



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