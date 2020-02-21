Плавучий космодром «Морской старт» начали перебазировать из США в Россию

21.02.2020, 4:06, Новости дня

Началось перебазирование пусковой платформы Sea Launch ("Морской старт") из США на российский Дальний Восток.

После перехода платформа и сборочно-командное судно будут не менее года базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка, пока владелец комплекса не построит для "Морского старта" отдельный порт.

Перебазирование осуществляет компания S7 Space; на это получены все разрешения, в том числе от Государственного департамента США, сообщает "Интерфакс".

S7 Space — первая в РФ коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов.

Группа компаний S7 купила комплекс "Морской старт" в апреле 2018 года.



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