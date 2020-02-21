Посол в США подчеркнул отсутствие у РФ стремления к военному доминированию

21.02.2020, 4:05, Новости дня

Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

На торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, в посольстве РФ Антонов заявил, что «мир по-прежнему очень уязвим», а «базовые принципы международного общения игнорируются все чаще». Посол указал на рост «конфликтности, недоверия и непредсказуемости». Кроме того, страны разобщены, что приводит к усилению терроризма и других «опасных вызовов и угроз».

Для РФ «совершенствование вооруженных сил» по-прежнему является «безусловным приоритетом», но они требуются не для военного доминирования, а для того, чтобы «удержать любого потенциального противника от агрессии», передает ТАСС.

Вооруженные силы РФ – это не только «надежный щит Родины». Они являются частью «международной безопасности», сказал Антонов.

Он заверил, что Москва предпринимает все возможные шаги, чтобы «развивать конструктивное международное сотрудничество».

Антонов выразил уверенность, что отдельное государство не может «создать себе изолированный островок безопасности». Попытки «добиться односторонних преимуществ» оказываются «разрушительны для мировой стабильности». В связи с этим РФ призывает постоянных членов СБ ООН «сесть вместе и поговорить о путях выстраивания равной и неделимой безопасности». Необходимо выработать «культуру взаимоотношений», которая не допускает ни «холодных», ни «горячих» войн.

Россия уверена, что «предотвращение войн между государствами – не утопия, а достижимая цель». При этом он призвал воздержаться от «благодушия» и напомнил, что «в первых строках Устава ООН народы выразили решимость «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе».

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Саммит стран пятерки Совета безопасности ООН может пройти на юбилейной сессии в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре.