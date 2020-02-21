Наука: Какие болезни бывают «от нервов»?

21.02.2020, 4:04, Разное

У врачей-неврологов есть такое выражение: «Человек – это нервная система, всё остальное – её придатки». А в народе часто говорят: «Все болезни – от нервов».

Действительно, чем больше стрессов в жизни человека – тем чаще он болеет. В этой статье пойдет речь о том, почему это происходит, и насколько серьезными могут быть «болезни от нервов».

О том, что психика человека может существенно влиять на состояние организма, было известно еще давно. Древние греки считали, что тело может изменяться под действием души. Эти идеи развивал в своих трудах Гиппократ. В древнеиндийской медицине существовало понятие «праджняпарадха» — неправильные, негативные мысли как причина заболевания. А в Средние века врачи (часто по совместительству священники), нередко, не найдя иной причины страдания пациента, ссылались на то, что он «наказан за греховные дела и мысли».

Сегодня функции нервной системы хорошо изучены. Ученые знают, как она регулирует работу органов, и каким образом «плохие мысли» и «духовная субстанция» причастны к возникновению вполне материальных симптомов.

Почему это происходит?

Согласно данным ВОЗ, 38%–42% пациентов, которые обращаются к врачам, страдают психосоматическими заболеваниями, то есть такими, в развитии которых существенную роль играют психические процессы.

Нервная система управляет функциями всех органов и систем, заставляет их работать как единое целое.

Самый распространенный и наглядный пример изменения работы организма под влиянием нервной системы – стресс. Во время стрессовой ситуации головной мозг и железы внутренней секреции работают сообща: активируются определенные нервные центры, начинается бурное выделение адреналина и других гормонов стресса. Это приводит к целой совокупности реакций:

• повышается артериальное давление;

• увеличивается сила и частота сокращений сердца, ему требуется больше кислорода;

• повышается тонус мышц;

• увеличивается приток крови к головному мозгу, мышцам, сердцу;

• в кишечнике и других внутренних органах, напротив, возникает спазм сосудов, они начинают получать меньше крови и кислорода.

Стресс – древний эволюционный механизм, который достался человеку в наследство от животных. Головной мозг получает сигналы от органов чувств, осознает опасность и готовит организм к столкновению с ней. Финалом станет либо сражение, физические усилия по преодолению ситуации, либо бегство.

В организме современного человека происходят те же реакции, что и тысячи лет назад у наших предков. Но условия жизни сильно изменились. Да и устройство психики у людей стало более сложным. А то, что сложнее устроено, как гласит народная мудрость, чаще ломается.

В современном социуме редко приходится применять физическую силу для решения конфликтных ситуаций. Тонус мышц во время стресса повышается, но им не приходится выполнять интенсивные нагрузки. Пульс и дыхание учащаются, но не нужно ни от кого защищаться, не нужно никуда убегать. Эволюционное правило «выживает сильнейший» почти перестало работать в отношении человека разумного.

Современный человек вынужден скрывать, подавлять эмоции. Это можно сравнить с пружиной. Во время стресса она сильно сжата и готова «выстрелить». В организме выделяется энергия, системы защиты приведены в боевую готовность, мышцы, мозг и сердце активируются. Но в итоге пружинка не «выстреливает».

Организм должен аккуратно вернуть ее в первоначальное положение, так чтобы не причинить себе вреда.

Если такая ситуация повторяется многократно, то работа органов нарушается. Сначала эти нарушения носят временный характер и не сопровождаются структурными изменениями. Но функция и структура тесно взаимосвязаны – нарушение одного неминуемо влечет за собой со временем нарушение другого.

Функциональные расстройства

Этот вид психосоматических расстройств можно отнести к самым легким. Это даже не болезнь, а лишь функциональные нарушения. Если такой пациент посещает врача, то чаще всего ему не поставят никакого диагноза. Он здоров.

Функциональные расстройства проявляются в виде непонятных покалываний, неприятных ощущений, периодических легких расстройств работы того или иного органа. Во время обследования никаких нарушений не выявляется.

Иногда такие состояния называют неврозами органов: «невроз сердца», «невроз желудка» и пр.

Неврозы

Невроз – это нервное заболевание, которое возникает в результате срыва реакции адаптации. Человек не может приспособиться к условиям суровой реальности и начинает реагировать на них не совсем адекватно. Например, при неврастеническом неврозе пациент уверен, что он слаб, сильно болен, обстоятельства постоянно складываются не в его пользу. Часто при этом беспокоят головные боли, «ком в горле», боли в области сердца и другие симптомы. По сути это неосознанная болезненная реакция нервной системы. Но она может перерастать в серьезные хронические заболевания.

Другой случай – истерический невроз. «Симптомы заболевания» у больных истерией – инструмент для привлечения внимания к своей персоне. Больные пытаются так манипулировать окружающими, причем часто неосознанно.

При истерическом неврозе могут возникать боли в разных органах, «параличи» ног или рук, «глухота», «слепота», рвота и другие симптомы.

«Настоящие» болезни

Первоначально в медицине господствовал подход, согласно которому в качестве основных причин болезней рассматривались внешние факторы. Инфекции вызывают бактерии и вирусы. Отравления – токсические вещества. Ожоги – высокая температура. Атеросклероз – нездоровая пища.

Но по мере развития генетики среди врачей стала набирать популярность противоположная точка зрения. Начали звучать высказывания о том, что заболеть той или иной патологией может только предрасположенный человек. Инфекциями чаще заражаются люди с низким иммунитетом. Атеросклерозом болеют те, кто предрасположен к полноте и нарушению обмена веществ.

Современная медицина нашла «золотую середину». Сегодня считается, что для возникновения болезни должна произойти встреча предрасположенного человека с соответствующим вредным влиянием окружающей среды. Соотношение ролей этих факторов может быть разным, но они есть всегда.

Таким образом, состояние нервной системы играет более или менее весомую роль в возникновении и течении всех болезней. Даже в случае с травмами: по статистике их чаще получают более активные люди, со сниженным инстинктом самосохранения.

На данный момент лучше всего изучено значение влияний со стороны нервной системы на развитие и течение таких заболеваний, как:

• бронхиальная астма

• синдром раздраженного кишечника

• первичная артериальная гипертензия;

• головная боль напряжения;

• головокружения;

• расстройства типа панических атак.

Как предотвратить болезни «от нервов»?

• Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. А если таковые возникают, то старайтесь решить их мирно, не нагнетая.

• Пользуйтесь услугами психолога. Эта практика давно распространена в западных странах.

• Старайтесь больше отдыхать, бывать на свежем воздухе, в интересных местах, менять обстановку. Если вы живете в большом городе – старайтесь чаще выезжать на природу, на дачу, в деревню.

• Распланируйте свой день и придерживайтесь определенного режима.

• Спите не менее 6–8 часов в сутки.

• В периоды интенсивной работы, привыкания к новой обстановке или коллективу – принимайте витамины. Можно использовать легкие успокоительные средства (посоветуйтесь с врачом).

• Существует много занятий, которые способствуют гармонизации нервной системы: плавание, творчество (живопись, рукоделие), йога, медитация и др.