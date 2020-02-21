Охлобыстин поддержал протоиерея Смирнова, назвавшего гражданских жен «бесплатными проститутками»

21.02.2020, 4:04, Разное

Иван Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками». Актёр считает, что осуждать мнение священнослужителя имеют право только высокодуховные люди.
Своим заявлением протоиерей Димитрий Смирнов спровоцировал многочисленные споры в обществе. Политики, общественные деятели и обычные жители РФ не оставили эту тему без внимания.

Журналисты решили узнать, что по этому поводу думает знаменитый российский актёр и режиссёр, который также является временно отстранённым от служения по собственному желанию священником РПЦ, Иван Охлобыстин. Артист отметил, что полностью разделяет мнение протоиерея. Он считает, что осуждать позицию Димитрия Смирнова может лишь глубоко верующая и высокодуховная персона. Для того, чтобы подчеркнуть свою позицию, Охлобыстин даже посвятил священнослужителю пост на своей странице в Instagram. Актёр опубликовал его фотографию и добавил к ней следующую подпись: «Христос посреди нас».

Мнение интернет-пользователей по этому поводу разделилось. Кто-то поддержал режиссера, кто-то напомнил о том, что Христос «даже блудницу пожалел, не оттолкнул и защитил». Нашлись и те, кто посчитал такого рода высказывания со стороны священника совершенно неприемлемыми.



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