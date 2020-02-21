Бородянский утверждает, что «Битва экстрасенсов» помогла расследовать «много» преступлений

21.02.2020, 3:54, Новости дня

Программа «Битва экстрасенсов», которое выходит на канале СТБ, помогло расследовать много преступлений. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил в интервью hromadske, вышедшем в эфир 19 февраля. 

«Битва экстрасенсов» – это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать – шлак, не шлак, но благодаря в том числе «Битве экстрасенсов», или только «Битве экстрасенсов», было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем», – сказал он. 

Отвечая на уточняющий вопрос, министр сказал, что является «слабо верующим» человеком, но настоял, что «это случаи, которые фактически были». 

Бородянский отметил, что»Битва экстрасенсов» – не единственное шоу, которое произодит СТБ, он назвал программу «драматическим сочинением», в котором есть «часть преувеличения».

Однако он не сказал, дезинформирует ли программа зрителей, отметив, что в законопроекте о дезинформации под этим понятием рассматривают «то, что может навредить национальным интерсам».  

Бородянский стал министром культуры 29 августа. До прихода в команду президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, когда его назначили советником президента по гуманитарным вопросам, был медиаменеджером. 

Работал коммерческим директором издания “Московский комсомолец в Украине”, руководил медиаактивами “Альфа-Банка”, в частности отвечал за реализацию бизнес-проектов “Новый канал” и “Наше радио”. В 2004 году стал главой правления телеканала СТБ и проработал там до конца 2018 года. При этом последние семь лет возглавлял медиахолдинг StarLightMedia, в который входят каналы СТБ, «Новый канал» и ICTV. 

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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