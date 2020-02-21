Помпео: иранский народ заслуживает свободных и честных выборов

21.02.2020, 3:30, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео сообщил в четверг о том, что США внесли в санкционный список пятерых членов Совета попечителей конституции Ирана и иранского Комитета по надзору за выборами, которые сыграли роль в отказе жителям Ирана в их праве на свободные и честные выборы.

Под санкциями, в том числе, оказался Ахмад Джаннати, секретарь Совета попечителей конституции, который в прошлом одобрял убийства политических диссидентов и призывал власти Ирана к дальнейшим казням противников режима.

«Такие священнослужители как Джаннати лишали иранский народ реального выбора на выборах в течение последних 41 года. Чиновники, попавшие сегодня [в санкционный список], были назначены или связаны с иранским невыбираемым Верховным лидером. Они наблюдают за процессом выборов, который лишает права голоса иранский народ и ограничивает его участие в политике. В преддверии предстоящих 21 февраля парламентских выборов, Совет попечителей Конституции заблокировал свыше 7000 кандидатов от выдвижения. Многие из них – иранцы, которые задавались вопросами о политике, проводимой Верховным лидером. Этот процесс является обманом. Здесь нет свободы и справедливости», — говорится в заявлении Помпео.

Майк Помпео подчеркнул, что иранцы заслуживают возможности выразить свое мнение, не опасаясь репрессий. «Голоса иранского народа должны быть услышаны. США продолжают поддерживать гордых жителей Ирана и мы повторяем их призывы к свободным и честным выборам», — заявил глава Госдепартамента.