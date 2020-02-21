Страны ЕС не договорились по бюджету, но сделали заявление по Сирии

21.02.2020, 3:26, Новости дня

Лидеры стран ЕС не договорились по семилетнему бюджету на экстренном саммите в Брюсселе, сообщил представитель Евросовета Баренд Лейц.

Саммит продолжится в пятницу, передает ТАСС.

После выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, участники саммита оказались далеки от компромисса по бюджету.

При этом участники саммита назвали «неприемлемой» военную операцию в Идлибе, которую проводят «сирийский режим и его сторонники».

ЕС призвал стороны конфликта «немедленно прекратить военные действия», придерживаться достигнутых в Сочи договоренностей, а также «передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Сирии.