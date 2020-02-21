Мнение: Россия, которую мы получили

21.02.2020, 3:19, Разное

Характерное российское явление – опубликованные сегодня данные всероссийского опроса «Левада-центр» о «роли институтов». То есть о том, какую роль в жизни страны играют президент, парламент, пресса, профсоюзы, партии и так далее.

Наверное, в странах, где место властей установлено законом, социологам не придет в голову задавать гражданам вопросы о том, какие институты и какое место занимают в обществе. Можно открыть закон и прочитать. Но у нас все иначе. Закон – фикция. Поэтому какое-нибудь не упомянутое в Конституции ФСБ влиятельнее Госдумы и Совета Федерации вместе взятых и помноженных на суды.

Портрет от «Левада-центр» получился интересный. Страна-уродец с раздутой властной головой, накаченными военными мускулами, в руках пыточный электрошокер ФСБ, внизу — хиленькие гражданские ножки.

Первая по влиятельности пятерка – президент, армия, ФСБ, президентская администрация, правительство. В спину правительству дышит с 6-го места прокуратура. За ней «газеты, радио, телевидение», т.е читай – госпропаганда.

Кстати показательно, что, по мнению опрошенных, госпропаганда менее влиятельна, чем ФСБ. Это говорит о том, что насилие сегодня более частый инструмент управления, чем манипуляция. То есть

вранье через ТВ стало менее эффективным, поэтому приходится прибегать к прямой силе политической полиции.

В середине таблицы болтаются олигархи, суды (на строку ниже олигархов), губернаторы, полиция, Совет Федерации и Госдума (на соседних местах), церковь и директора предприятий.

Замечательно место судебной власти. Это прямо какой-то лузер по сравнению с армией и ФСБ. Законодательная власть обитает примерно на той же периферии. Губернаторы, очевидно, воспринимаются гражданами как пешки, меняемые сверху Путиным и его администрацией, а полиция, как слуга на побегушках.

И только в самом конце таблицы, на 16-18 местах политические партии, некоммерческие организации и профсоюзы.

О местном самоуправлении «Левада-центр» даже и не спрашивал. Получилось, впрочем, наглядно – самоуправление граждан в России – ничто.

Если дать кому-то посмотреть эти результаты, не разглашая, о какой стране идет речь, то, скорее всего, скажут, что это – портрет авторитарной страны, где власть принадлежит начальству, ведущему войну против мира и своих граждан. В противном случае объяснить влиятельность президента, армии и политической полиции трудно.

В нормальной стране эти институты должны были бы находиться на последних местах списка, а гражданские организации, политические партии, местное самоуправление — наверху. Потому что власть существует для народа, а не народ для власти.

Характерно также, что «олигархи» находятся на 8-м месте, а профсоюзы – на последнем, 18-м. Это иллюстрация отношений труда и капитала в России. В нормальной стране они находились бы на соседних местах.

«Россия, которую мы потеряли» — так назывался ностальгический документальный фильм 1992 года Станислава Говорухина о дореволюционной России. Опрос «Левада-центра», словно новое кино, показывает гражданам Россию, которую мы получили. Вряд ли, когда страна с таким устройством уйдет в прошлое, кто-то будет вспоминать о ней с грустью.

Змей — Горыныч российской власти: слева направо: Шойгу, Путин, Бортников. Армия. Президент. ФСБ

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