Ирак и Кувейт ограничили въезд из Ирана

21.02.2020, 3:12, Новости дня

Из-за коронавируса власти Ирака на три дня закрыли границу для иранских граждан, а Кувейт ограничил транспортное сообщение с Ираном, пишут СМИ.

Минздрав Ирака посоветовал правительству закрыть въезд для прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся граждан Ирака и дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA и KUNA.

Минздрав Ирака обеспокоен сложностями в мерах профилактики и карантина, учитывая «интенсивный пассажирский поток», особенно «в сезон религиозного паломничества».

Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран. Кувейтское портовое управление – перевозки пассажиров из Ирана и в Иран через порты страны.

В четверг Иран сообщил, что в стране зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом, причем все заразившиеся – иранцы. Накануне стало известно о двух смертях от коронавируса в Иране.

20 февраля сообщалось, что число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Россия воюет по всем правилам диверсионно-разведывательных операций – не столько продвигая свое, сколько разрушая чужое

09.02 / В Москве задержаны участники акции против систем распознавания лиц

28.01 / Россия предупредила Нидерланды о последствиях отказа депутатов приезжать в Москву

10.01 / Автоновости: Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и «убивали» на полигоне (видео)

16.12 / Кучеренко: Компромиссный законопроект по снижению зеленого тарифа №2543 был провален энергокомитетом ВР

13.02 / Россиян захотели штрафовать за дневной шум

24.01 / Массовая драка с применением бит произошла в Омской области

20.12 / Путин отметил достижения в интеграции РФ и Белоруссии

13.01 / Помпео призвал разорвать соглашения с Кубой

29.12 / В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика