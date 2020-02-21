Россию вновь обвинили в помощи Трампу на выборах 2020 года

21.02.2020, 3:06, Новости дня

Представители американской разведки предупредили законодателей США, что РФ вмешивается в президентские выборы 2020 года в попытке переизбрать президента Дональда Трампа.

По информации газеты The New York Times, РФ уже предпринимает шаги по вмешательству в выборы 2020 года; об этом законодателей на специальном собрании проинформировал высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

После этого президент США отчитал исполняющего обязанности директора Национальной разведки за то, что тот позволил брифингу состояться. Трамп был обеспокоен тем, что демократы будут использовать эту информацию против него, сообщает ТАСС.

Минюст США по итогам двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера весной 2019 года пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и что Трамп не препятствовал правосудию.

В декабре прошлого года сообщалось, что Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

В передаче "Агитпроп" от 12 января 2019 года эксперты рассматривают некоторые принципы в психологической войне против России.