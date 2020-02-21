Вячеслав Володин предложил создать Парк покорителей космоса

21.02.2020, 3:06, Новости дня

Вячеслав Володин предложил создать Парк покорителей космоса, посвященный первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Эту идею спикер Госдумы обсудил с педагогами и студентами исторических факультетов Саратовской области. Именно там должен появиться комплекс — на месте приземления Гагарина после первого полета в космос.

"Нам надо сделать все для того, чтобы подвиг первого космонавта был не только увековечен, но чтобы наши дети могли соприкоснуться с тем временем, где-то даже погрузиться в те события… Вот такую задачу мы перед собой ставим", — сообщил Вячеслав Володин.