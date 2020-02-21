Twitter планирует предупреждать о дезинформирующих постах

21.02.2020, 3:06, Новости дня

Twitter собирается помечать сообщения, содержащие дезинформацию и вводящие пользователей в заблуждение.

Телекомпания NBC сообщила, что в ее распоряжении находятся документы, в которых идет речь пересмотре подхода к "вводящим в заблуждение" сообщениям в Twitter.

Подобные публикации будут помечаться ярко — красной или оранжевой пометкой, которая будет предупреждать читателей публикации о том, что данный "твит" не соответствует стандартам социальной сети, так как содержит дезинформацию, передает ТАСС.

По некоторым данным, эта мера может вступить в силу 5 марта текущего года.