Сторонние компании смогут приобрести у Samsung технологию гибкого экрана Galaxy Z Flip

21.02.2020, 3:04, Разное

Согласно слухам, южнокорейская компания Samsung может начать продавать принцип изготовления гибких экранов сторонним компаниям. Одним из последних устройств, произведенных с применением данной технологии, стала раскладушка Samsung Galaxy Z Flip.
Разработкой технологии производства сверхтонкого гибкого стекла занималась компания Dowoo Insys. Ее 27,7% акций принадлежат Samsung, а их сотрудничество длится с 2013 года. По словам анонимных источников, несмотря на то, что принцип создания гибкого стекла — революционное решение, разработчики все же готовы продать ее сторонним компаниям. Однако официально по этому поводу компания Samsung еще не высказалась.

Защитное стекло раскладушки Samsung Galaxy Z Flip получило множество положительных отзывов, но все же успело спровоцировать скандальные ситуации. Так, один из владельцев смартфона сообщил, что стекло у его гаджета треснуло сразу после того, как он единожды сложил устройство.



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