По морям, по океанам: Белла Хадид и Кайя Гербер стали звездами показа Max Mara

21.02.2020, 3:01, Разное

В Palazzo del Senato прошел показ новой коллекции Max Mara сезона осень-зима 2020. Открыла и закрыла шоу Кайя Гербер. Очередное достижение девушки на модельном поприще стало подарком ко дню рождения ее матери Синди Кроуфорд, которой сегодня исполнилось 54 года.

Главными цветами коллекции были выбраны пять оттенков: черный, темно-синий, серый, белый и бежевый. Любимые модницами пальто, про которые ласково говорят «чебурашка», соседствовали с парками и дубленками. В новом сезоне тонкие платья-рубашки дизайнеры предлагают перевязывать грубыми ремнями, похожими на морские канаты, а прозрачные рубашки с рукавами-воланами носить вместе с бархатными юбками в пол.

Когда я работал над этой коллекцией, то представлял женщину, которая сидит за своим столом в — давайте будет честными — невероятно скучном офисе и мечтает о том, как сбежит оттуда на море, где ее ждут приключения и даже любовь. Так что это все о романтическом путешествии по морям, которое начинается в Марокко и продолжается севернее, в России, —

объяснил креативный директор Max Mara Айан Гриффитс.

Джемма ЧанСреди тех, кому удалось первыми оценить коллекцию, была британская актриса Джемма Чан. Она стала лауреатом премии 2020 The Women In Film Max Mara Face of the Future. Ее вы можете помнить по роли в фильме «Безумно богатые азиаты», за которую она получила номинацию Премии Гильдии киноактеров США.

Кайя Гербер Белла Хадид