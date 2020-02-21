Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

21.02.2020, 2:58, Новости дня

Руководитель Роснефти Игорь Сечин доложил главе российского государства Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что Собчак был нужен РФ и соответствовал духу эпохи.

Напомним, Лукашенко выразил намерение сотрудничать с «Роснефтью».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Лукашенко так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи

19.12 / Джамала записала колыбельные для мальчика и девочки. Аудио

16.01 / Пушков рассказал о «польской задумке расчленения России»

09.12 / Вынесены приговоры конвоирам «банды GTA»

17.01 / Вашингтон подтвердил ранение 11 военных при иранском обстреле

24.12 / Кабмин проводит закрытое заседание по газовым переговорам с Россией

30.01 / Максимальный штраф за нарушение прав верующих предложено сократить в 10 раз

31.01 / Десятки саркофагов и амулеты из чистого золота: новая находка в Египте

04.01 / На Украине Зеленского сочли «одним из самых влиятельных людей» в мире

15.12 / Генерал США похвастался «способной преодолеть» российскую ПВО ракетой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика