Корреспондент Sankei Shimbun в Москве заскучал по снежной зиме

21.02.2020, 2:47, Новости дня

В тёплой московской зиме в этом году есть немало плюсов: не пачкаются штаны от мокрого снега, химические реагенты не портят обувь. Однако корреспонденту издания Sankei Shimbun в Москве от отсутствия снега становится не по себе, хотя он и не любит сильные холода.


Reuters

Один из признаков московской зимы — это рабочие — выходцы из Средней Азии, которые целый день убирают снег. Однако, как пишет журналист Sankei Shimbun, этой зимой таких рабочих он встречал нечасто, поскольку тёплая зима, установившаяся по всему миру, дошла и до России. 

И хотя глобальное потепление вызывает определённое беспокойство, однако в этом есть и свои плюсы. Японец пишет, что химические реагенты для снега всегда забивались в подошву и загрязняли офисы и квартиры, но этой зимой такого нет. Кроме того, талый грязный снег не пачкает ботинки и штаны, поэтому ездить на работу, делать репортажи и ходить за покупками намного проще. 

«Я плохо переношу сильные холода, но всё-таки в этом году у меня ощущение, что чего-то не хватает. Скорее всего, это потому, что для меня очарование жизни в РФ заключается в её морозах. На днях специальный корреспондент из другой газеты также заявил мне: «Зима прошла как-то непонятно…». Похоже, что мы желаем невозможного», — делится впечатлениями журналист издания.



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