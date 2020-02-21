Valeurs Actuelles — «сомнительная карьера в кино» — Макрон в частной беседе осудил поступок Гриво

21.02.2020, 2:47, Новости дня

Официально президент Франции Эммануэль Макрон хранит молчание, однако в кулуарах не смог сдержать своего возмущения недальновидностью экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, пишет Valeurs Actuelles. По мнению главы государства, публичным людям недопустимо совершать некоторые поступки, и среди них определённо значатся видео сексуального характера.



Reuters

Хотя Эммануэль Макрон не сделал никаких официальных заявлений по делу Бенжамена Гриво, в приватной беседе он не упустил возможности высмеять «сомнительную карьеру в кино» бывшего кандидата на пост мэра от партии «Вперёд, Республика!», пишет Valeurs Actuelles.

Как пишет издание со ссылкой на публикацию газеты Le Canard enchainé от 19 февраля, первой реакцией президента Франции на скандал с публикацией сексуальным видео стало сильное раздражение. «Что за чушь! Как он мог такое сделать? — недоумевал глава государства в частной беседе. — Есть вещи, которые больше нельзя делать, являясь публичным человеком». К таким вещам, по мнению президента, точно не относится «сомнительная карьера в кино».

Если прилюдно многие французские политики осудили действия русского активиста Петра Павленского, выложившего в сеть скандальное видео, некоторые, напротив, обвиняют Бенжамена Гриво. «Политическому деятелю в эпоху соцсетей нужно быть осторожным, — приводит телеканал LCI мнение Сержа Жюли, сооснователя газеты Libération. — Тот, кто неосторожен, болван, а Гриво болван».

Как напоминает в заключение Valeurs Actuelles, Бенжамен Гривоподал иск на «посягательство на частную жизнь». После этого прокуратура Парижа начала расследование, а Павленскому и его девушке Александре де Таддео предъявили обвинения.