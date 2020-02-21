Разведка США взбесила Трампа

21.02.2020, 2:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп оказался взбешен очередными заявлениями разведки США о якобы имеющем место «вмешательстве» РФ в выборы, сообщают СМИ.

New York Times пишет, что неделю назад состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета Палаты представителей Конгресса США, где сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон демонстративно акцентировал внимание на «вмешательстве» для переизбрания Трампа.

При этом члены Республиканской партии, в которую входит Трамп, заявили, что Белый дом проводит жесткую политику в отношении России, передает РИА «Новости».

NYT пишет, что Трамп был взбешен, когда узнал о содержании брифинга. Он опасается, что Демократическая партия используют данные спецслужб в борьбе за кресло президента. 

14 февраля, как пишет издание, Трамп устроил разнос и.о. директора национальной разведки Джозефу Макгуайру (Пирсон – помощник Макгуайра).



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