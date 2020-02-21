NYT: Россия поддерживает переизбрание Трампа, который опасается, что демократы обернут это в свою пользу

21.02.2020, 2:30, Новости дня

На прошлой неделе представители разведсообщества предупредили законодателей в Палате представителей о том, что Россия уже вмешалась в предвыборную кампанию 2020 года, пытаясь помочь президенту Трампу переизбраться. Об этом газете New York Times сообщили пять источников, знакомых с ситуацией. Это рассердило президента, который, как пишет NYT, пожаловался, что демократы используют «российскую поддержку» против него.

Как пишет издание на следующий день после того, как 13 февраля в Палате представителей состоялся брифинг разведсообщества, Трамп сделал выговор Джозефу Магуайру, на тот момент еще исполнявшему обязанности директора Национальной разведки, за то, что он допустил проведение подобного мероприятия, сообщили источники, знакомые с содержанием разговора Трампа и Магуайра. Трамп в особенности негативно отнесся к присутствию на брифинге Адама Шиффа, калифорнийского демократа, который возглавлял процесс импичмента в Палате представителей.

Во время брифинга, который проводился для членов Комитета по разведке, союзники Трампа оспорили выводы разведсообщества, напомнив о том, что Трамп проводит жесткую политику в отношении России и старается усилить европейскую безопасность. Некоторые представители спецслужб рассматривают проведение брифинга как тактическую ошибку, говоря о том, что если бы сотрудница Национальной разведки, выступавшая на брифинге, высказалась бы в иной форме или вообще не упомянула бы об аспекте «российской поддержки», это помогло бы избежать гнева республиканцев.

Доклад был сделан Шелби Пирсон, советницей Джозефа Магуайра. Президент в среду объявил о замене Магуайра на Ричарда Гренелла, посла США в Германии и давнего активного сторонника Трампа.

Хотя некоторые нынешние и бывшие сотрудники администрации предполагают, что брифинг мог сыграть роль в отстранении Магуайра, два источника в Белом доме заявили, что замена Магуайра на Гренелла и брифинг для законодателей являются совпадением. Кандидатура Гренелла уже давно обсуждалась в администрации, а у Трампа никогда не было личной привязанности к Магуайру. При этом сам Магуайр недавно говорил нескольким сотрудникам о том, что он, по его мнению, должен оставаться на своей должности.

Сотрудник Комитета по разведке назвал брифинг, проводившийся 13 февраля, важным информационным обновлением о «честности наших грядущих выборов», добавив, что мероприятие посетили члены обеих партий, в том числе Девин Нуньес, ведущий республиканец в Комитете по разведке.

Газета Washington Post первой сообщила о нелицеприятной беседе, состоявшейся в Овальном кабинете между Трампом и Магуайром.