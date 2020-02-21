ОБСЕ: Россия не провела даже формальное расследование убийства Немцова

21.02.2020, 2:25, Разное

На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представила доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

По ее словам, этот доклад — наиболее детальный на сегодняшний день международно-правовой документ по делу об убийстве политика: в нем анализируются ход официального следствия в России и констатируется факт сокрытия российскими властями мотивов, организаторов и заказчиков преступления.

Так, напомнила Маргарет Седерфелт, власти отказались квалифицировать убийство Немцова по статье «Посягательство на жизнь государственного деятеля» (ст. 277-й УК), Федеральная служба охраны отказалась выдавать записи видеокамер с Большого Москворецкого моста, где был застрелен политик, и наконец следователи отказались допросить хотя бы в качестве свидетелей президента Чечни Рамзана Кадырова, его соратника и родственника Адама Делимханова, главу Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, Следственный комитет отказался предъявлять обвинения Руслану Геремееву, бывшему майору чеченского батальона «Север», под чьим руководством служил непосредственный киллер Заур Дадаев (осужден вместе с еще двумя рядовыми исполнителями убийства).

Согласно основным выводам ОБСЕ, российские правоохранительные органы отказались провести даже формальные следственные действия: «Главная проблема с преодолением безнаказанности [организаторов и заказчиков убийства] заключается не в профессионализме российских правоохранительных органов, а в политической воле. <…> Исследователи и эксперты… указывают на потенциальное участие [в организации убийства Бориса Немцова] руководства Чечни и спецслужб и даже предполагают, что заказчиком может быть президент России, — говорится в докладе ОБСЕ. — Ответы на эти вопросы не могут быть даны без возобновления уголовного расследования».

Представители российский властей отказались от сотрудничества при подготовки доклада, а российский МИД отказал ОБСЕ в доступе к материалам дела под предлогом того, что в них «содержатся сведения, содержащие государственную тайну». В то время как по словам представителей семьи погибшего политика, никаких документов, содержащих гостайну в деле никогда не было.

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В мае 2019 года, правительство США внесло Руслана Геремеева в санкционный список по «закону Магнитского» за участие в организации убийства Бориса Немцова «от имени и по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова».

27 февраля 2020 года исполнится ровно 5 лет с момента убийства Бориса Немцована Большом Москворецком мосту в Москве. В 2017 году присяжные в Московском окружном военном суде признали виновными непосредственных исполнителей убийства. Заказчика и организатора на скамье подсудимых не было. Их дело Следственный комитет выделил в отдельное производство, но до сих пор фамилии ни заказчика, ни организатора по-прежнему так и не названы.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации