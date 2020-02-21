Вывезти из Уханя собаку украинки Зинченко не разрешила китайская сторона – посольство

21.02.2020, 2:18, Новости дня

Посольство Украины в Китае и Монголии 20 февраля заявило в Facebook, что в украинке Анастасии Зинченко, которая хотела эвакуироваться в Украину из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2, не разрешила вывезти собаку из Уханя китайская сторона.

В дипмиссии отметили, что несколько раз обращались в госорганы Китая с просьбой предоставить Зинченко возможность вылететь из Уханя вместе с собакой.

«Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями китайские власти не дали согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание – отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу. Несмотря на это, посольство обратилось к китайским властям, в частности, правительству провинции Хубэй, с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся в то время документами. Однако разрешение получить не удалось», – сообщили в посольстве.

Пресс-служба подчеркнула, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны.

«При таких обстоятельствах мы предложили Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавируса в городе не станет безопасной. Госпожа Зинченко отказалась – сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов», — отметили в посольстве.

17 февраля Зинченко предоставила Сертификат здоровья животных, выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в Гуанчжоу. В посольстве напомнили, что Гуанчжоу находится в более 1 тыс. км от Уханя, а в документе указано, что животное прибывает с незараженной территории.

Посольство отметило, что еще несколько раз повторно просило власти Китая разрешить вывезти собаку, но получило отказ. При этом разрешение на эвакуацию Зинченко было предоставлено.

«Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки. Мы прекрасно понимаем разочарование и уныние со стороны Анастасии. И все же хочется верить, что Настя признает, что работники украинского диппредставительства в течение этих сложных недель не сидели, сложа руки… В любом случа посольство и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и всеми нашими соотечественниками, которые остаются в провинции, и продолжать, несмотря на кое несправедливые обвинения, предоставлять им всю необходимую помощь», – добавили в дипмиссии.

Щодо евакуації українки Анастасії Зінченко з Уханя разом з її собакоюНа тлі великих і малих перемог внаслідок… Posted by Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China on Neljapäev, 20. veebruar 2020

19 февраля Зинченко сообщила, что не улетела из Уханя в Украину вместе с остальными эвакуируемыми, так как не смогла оставить свою собаку. Животное вывезти ей не разрешили.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. 20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.