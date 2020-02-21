Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека

21.02.2020, 2:06, Новости дня

24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка в Полтавской области. Украинцы протестовали против размещения своих эвакуированных граждан из Китая в местном санатории. Пострадали девять сотрудников правоохранительных органов.

В четверг из Китая на Украину были эвакуированы 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. Это возмутило местных жителей, они устроили протестную акцию и блокировали автомобильными шинами и техникой подъезды к оздоровительному учреждению.

Эвакуированных украинцев встречали митингами и горящими покрышками, требовали не пускать, а кто-то предлагал даже отправить в Чернобыль. Все это вылилось в столкновения с полицией. Эти события затмили даже годовщину евромайдана. Президент Зеленский был вынужден напомнить гражданам страны о человечности, а успокаивать протесты отправили БТРы и министра Авакова.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, расследование продолжается, действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает протесты против размещения в Полтавской области Украины эвакуированных из Уханя обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления.