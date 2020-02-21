Римас Куртинайтис: «Химки» были хороши в игре с «Миланом»

21.02.2020, 2:06, Новости дня

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных над "Миланом" в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. По мнению литовского специалиста, российская команда полностью контролировала ход игры.

"Сегодня мы были хороши и контролировали ход всего матча. Правда, начало третьей четверти получилось неважным. Но нам вовремя удалось вернуться в игру и получить преимущество, которое мы сохранили до конца. Очень важный матч и очень важная победа", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, что "Химки" на выезде обыграли "Милан" со счетом 78:69 в 25-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.



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