Ученые: У обладателей II группы крови наиболее высока вероятность заразиться кишечной палочкой

21.02.2020, 2:04, Разное

Почти 40% населения планеты являются носителями II группы крови. Ученые доказали, что именно у этих людей вероятность заражения кишечной палочкой наиболее высока.

В ходе исследования выяснилось, что кишечная палочка активнее всего «цепляется» к клеткам кишечника людей, обладающих II группой крови. Заболевание, вызванное этой палочковидной бактерией, называется «диареей путешественника», поскольку в основном заражение случается в далеких от цивилизации странах, куда отправляются любители приключений. Кишечная инфекция может вызвать различные по тяжести осложнения, в т.ч. летальный исход.

Описанная тенденция обусловлена тем, что кишечная палочка определенным способом выпускает белок в клетки слизистой оболочки кишечника. Специалисты полагают, что этот процесс и протекает легче всего у людей, обладающих II группой крови.