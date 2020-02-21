Ученые: У обладателей II группы крови наиболее высока вероятность заразиться кишечной палочкой

21.02.2020, 2:04, Разное

Почти 40% населения планеты являются носителями II группы крови. Ученые доказали, что именно у этих людей вероятность заражения кишечной палочкой наиболее высока.
В ходе исследования выяснилось, что кишечная палочка активнее всего «цепляется» к клеткам кишечника людей, обладающих II группой крови. Заболевание, вызванное этой палочковидной бактерией, называется «диареей путешественника», поскольку в основном заражение случается в далеких от цивилизации странах, куда отправляются любители приключений. Кишечная инфекция может вызвать различные по тяжести осложнения, в т.ч. летальный исход.

Описанная тенденция обусловлена тем, что кишечная палочка определенным способом выпускает белок в клетки слизистой оболочки кишечника. Специалисты полагают, что этот процесс и протекает легче всего у людей, обладающих II группой крови.



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