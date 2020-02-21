Захарова сравнила Украину со средневековой Европой

21.02.2020, 1:58, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала протесты украинцев против размещения эвакуированных из Китая сограждан.

«Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина – не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина – это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», – сообщила Захарова в Facebook.

Она обратилась к «радетелям украинской демократии» с вопросом, уверены ли они, что именно Украину нужно «ставить в пример как образец прогрессивных реформ».

Ситуацию с эвакуированными украинцами Захарова назвала «обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления».

«Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?» – сообщила представитель МИДа, отметив, что «украинская демократия» по сравнению с китайским «тоталитаризмом» похожа на «несущуюся под откос груженую взрывчаткой скрипучую телегу против мчащегося в даль гоночного болида».

Причем речь идет и о «развитии гражданских институтов», которое подразумевает не «коктейли Молотова», покрышки и «вечную забастовку всех против всех», а «гармоничное сосуществование личности, общества и государства», сообщила представитель МИДа.

Захарова заявила, что «на Украине не Россию ненавидят, на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты», то есть проявляют шовинизм.

«Все это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая «встреча» эвакуированных», – сообщила Захарова.

По ее словам, «Майдану рукоплескал «цивилизованный мир», а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя».

Как подчеркнула Захарова, Киеву необходимо осознать, что «агрессор, напавший на Украину – не Россия, а злоба и лень».