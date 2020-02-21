«У нас секретов друг от друга нет». Путин сказал, что заранее обсуждал с Медведевым его отставку
21.02.2020, 1:54, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым его отставку с должности премьер-министра. Об этом он сказал в интервью ТАСС, которое было опубликовано 20 февраля.
«Это наши с ним отношения. У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Мы с ним это обсуждали. Заранее обсуждали, и в курсе был того, что происходит», – сказал он.
15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.
16 января Медведев был назначен на новосозданную должность зампредседателя Совбеза РФ.
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