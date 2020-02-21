Человек, который бросал камни в автобусы с эвакуированными, задержан – Аваков

21.02.2020, 1:42, Новости дня

Человек, который бросал камни в автобусы с эвакуированными украинцами и гражданами других стран, задержан. 

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал на брифинге в поселке Новые Санжары Полтавской области, где разместили эвакуированных. Брифинг транслировался на странице премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook. 

«Да, нашли и задержали», – сказал Аваков, отвечая на вопросы журналистов. Министр не сообщил других деталей о задержанном. 

Он сообщил, что в результате атаки никто из пассажиров автобусов, а также их водители не пострадали физически, но получили стресс. 

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. 

По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна. Пассажиры прятали лица. Полиция открыла два головных производства, за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. 

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля), в том числе дети от двух лет. 

Эвакуированных из Китая людей везли автобусами из харьковского аэропорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Последняя решила остаться с эвакуированными в обсервации, чтобы успокоить общественность. 

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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