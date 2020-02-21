Мнение: Сбой системы?

21.02.2020, 1:40, Разное

Шеф КПРФ Геннадий Зюганов, никогда не теряющий бдительность и тщательно подбирающий свои слова, как бы чего лишнего не сказать, не удержался и прокомментировал дело запрещенной в России организации «Сеть».

«Я посмотрел суть этого дела… Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. На мой взгляд, силовые ведомства сейчас усердствуют, разбираясь с такими делами: там сроки явно завышены, а обвинения далеко не обоснованы», — сказал Зюганов в интервью партийному каналу «Красная линия». И добавил: «На мой взгляд, надо более тщательно разбираться во всем этом и не видеть в каждой молодежной группе заговорщиков или тех, кто собирается свергнуть этот [политический] строй <..> Надо более грамотно и достойно вести любое следствие, и нечего каждый раз загонять молодежь в тюрягу».

Это уже тревожная для Кремля тенденция! Первым тревожным звонком было заявление шефа «Справедливой России» Сергея Миронова, который тоже осудил приговор по делу «Сети».

Если уж такие серьезные элементы российской политической системы, как Зюганов и Миронов, давно встроенные в эту самую систему, не доверяют силовикам и сомневаются в справедливости судебного решения, значит, с этой самой системой что-то не так. То ли износилась конструкция, то ли прогнила… То ли кризис системы, то ли системный кризис…

Фотография и рисунки отсюда, отсюда и отсюда