Россия удивилась попытке приписать ей рекламу Саакашвили

21.02.2020, 1:37, Новости дня

Посольство РФ в Лондоне поинтересовалось, на основании каких «фактов» глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил о том, что Москва якобы причастна к кибератакам на Грузию.

Рааб заявил, что «ГРУ с большой долей вероятности предприняло крупномасштабные вредоносные кибератаки», а «Великобритания, Грузия и международные партнеры раскрыли этот факт», сообщается на сайте посольства.

В посольстве указали, что в том случае, если «речь идет об известной хакерской атаке», когда на некоторых сайтах появились фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь», то обвинения в адрес РФ «выглядят несерьезно».

Дипломаты отметили, что РФ не стала бы «рекламировать человека, растоптавшего российско-грузинские отношения».

Подчеркивается, что Москва «не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии».

Посольство указало, что уже не раз Россию голословно обвиняли «по излюбленной» в Великобритании «формуле «хайли лайкли». Дипломаты высказали предположение, что «британскому политистеблишменту в отсутствие реальных поводов приходится искусственно поддерживать в медийном пространстве образ врага в лице России».

Российская сторона напомнила, что Москве неоднократно говорили о желании «вступить в диалог по актуальным вопросам». Одним из таких вопросов могла бы стать кибербезопасность заявили в посольстве. Но пока британские власти «ответственному и содержательному политическому разговору предпочитают несуразные заявления, которые мало что общего имеют с действительностью».

В четверг Грузия заявила, что РФ якобы спланировала атаку на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре.