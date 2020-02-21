В России появится звание «Город трудовой доблести»

21.02.2020, 1:31, Новости дня

В РФ появятся "Города трудовой доблести". Госдума приняла в третьем чтении закон, который внес президент. За что будут присваивать это почетное звание, и какие города в числе претендентов.

Присвоить звание "Города трудовой доблести" предложить смогут сами жители. Среди нижегородцев уже запущено онлайн-голосование. Более двухсот двадцати тысяч интернет-пользователей за то, что вклад города Горький в исход Великой Отечественной — это несколько десятков тысяч собранных танков, больше сотни тысяч артиллерийских систем и автомобилей, миллионы боеприпасов – должен быть увековечен.

Пока утвержденного списка городов, которые смогут удостоиться звания "Города трудовой доблести". Но сбор подписей уже начался в Челябинске, Новосибирске.

Видео-заявку — фильм об истории тружеников тыла подготовили в Нижнем Тагиле. Именно там было развернуто семь госпиталей, вылечено 75 тысяч раненых. На высокогорском механическом заводе там же было собрано более семи миллионов снарядов. Чтобы получить новый статус, город должен отвечать сразу нескольким критериям.

"Во-первых, документально подтвержденные факты трудового героизма, награждения знаменами, награждения за трудовые подвиги рабочих этих предприятий и историческое подтверждение этого", — говорит председатель комитета ГД по информполитике и связи, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Самара – в годы войны Куйбышев – запасная столица Советского Союза. Сюда были эвакуированы наркоматы и посольства, редакции газет, Большой театр. Здесь в кратчайшие сроки было налажено производство самого массового штурмовика, символа победы — ИЛ- 2.

Ходатайство о присвоении нового звания Казани в адрес президента РФ начали готовить и в госсовете Татарстана. Изначально инициатива пошла от самих жителей. С первых дней Великой Отечественной на военный лад были перестроены больше сотни предприятий. Столица Татарстана приняла 70 эвакуированных заводов. Для нужд фронта татарстанцы производили самолеты, гранаты, бомбы и обмундирование.

"Много было сделано уже в послевоенные годы. Город-герой есть, город воинской славы. Но нельзя забывать и про тот труд, который был в тылу", — говорит мэр Казани Ильсур Метшин.

Согласно закону, в городах, которые удостоятся нового почетного звания, установят стеллы с изображением герба и текстом соответствующего указа президента. А Первого мая, в День Победы и в день города на центральных улицах будут запускать салюты.