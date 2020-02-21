Лига Европы. Гол Зе Луиша не спас «Порту» от поражения «Байеру»

21.02.2020, 1:30, Новости дня

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы футболисты немецкого "Байера" принимали в Леверкузене португальский "Порту". Хозяева поля обыграли соперника со счетом 2:1. Единственный гол в составе гостей забил экс-спартаковец Зе Луиш.

Он отличился на 73-й минуте матча. Однако гол нападающего "Порту" не спас его клуб от поражения. На 29-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря усилиям Лукаса Аларио, а на 57-й минуте преимущество немецкой команды упрочил Кай Хаверц.

27 февраля в Португалии пройдет ответная игра 1/16 финала Лиги Европы.



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