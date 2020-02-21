Дональд Трамп поддержал реформы в поддержку «забытых американцев»

21.02.2020, 1:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп поддержал проведение реформ для внедрения изменений, предусматриваемых законом «О первом шаге», который явился основанием для крупнейшей судебной реформы в США за последние годы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом в четверг в связи с участием Трампа в церемонии выпуска программы «Надежда для заключенных» в Лас-Вегасе.

Закон «О первом шаге» касается устаревшей и провальной политики в области правосудия, которая давно нуждалась в реформировании. Закон устранил правило «троекратного нарушения закона», согласно которому за некоторые преступления предусматривалось пожизненное заключение; он расширил возможности судей в вынесении приговоров по ненасильственным преступлениям, а также помог заключенным успешно реинтегрироваться в общество, предоставляя им доступ к различным реабилитационным программам.

Президент включил в федеральный бюджет свыше 400 млн долларов на расширение доступа бывших заключенных к программам в рамках закона «О первом шаге».

«Мы здесь, чтобы подтвердить то, что Америка – страна, которая верит в исправление… Мы верим во второй шанс, и мы хотим вернуть граждан – отличных людей, во многих случаях, и не столь отличных в других случаях. Я не буду слишком политкорректен, хорошо? Не во всех случаях, но в любом случае мы хотим перестроить их жизни, они хотят перестроить свои жизни, они хотят помочь нам и перестроить нашу страну», — заявил президент, обращаясь к выпускникам программы «Надежда для заключенных».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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