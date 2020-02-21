На Берлинском кинофестивале почтят память погибших в Ханау

21.02.2020, 1:30, Новости дня

Берлинский кинофестиваль откроется минутой молчания в память о жертвах нападения в Ханау, где ультраправый радикал расстрелял девять человек турецкого происхождения.

В самом городе проходит массовая траурная акция. Люди зажигают свечи и несут цветы. Отменено традиционное карнавальное шествие, которое должно было состояться 22 февраля.

Германия и Турция проводят совместное расследование, в рамках которого задержали и допросили отца преступника, передает "Россия 24".

Злоумышленник расстрелял людей в двух кальянных и букмекерской конторе. Убил девять человек, ранил четверых, затем убил собственную мать и покончил с собой.