«Чтоб вы сдохли». Мать эвакуированной из Китая украинки рассказала об угрозах дочери

21.02.2020, 1:18, Новости дня

Мать эвакуированной из китайского Уханя украинки Виктории Светлана из Кривого Рога (фамилии не называются) рассказала «BBC Україна», что ее дочери присылали угрозы после сообщений об эвакуации.

«Ей писали: «Чтоб вы сдохли, чтоб не ехали сюда», – сказала Светлана.

Когда самолет был в Борисполе, Виктория позвонила матери и рассказала, что во время перелета ситуация была спокойной, пассажиров кормили, а командир экипажа шутил.

В то же время мать прибывшей украинки высказала опасения из-за паники вокруг эвакуации.

«Люди – просто нелюди. Ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза? Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа, больные? У меня не то что злость – это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?» – сказала Светлана.

В Госпогранслужбе сообщили, что 20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. Вместе с прибывшими две недели будет находиться министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она объяснила такой шаг желанием успокоить общественность.

В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна.

В полиции сообщили, что во время стычек в Новых Санжарах пострадало 10 человек. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.