VOAэкспресс 20 февраля 2020

21.02.2020, 1:14, Новости дня

Вечный и.о.

Президент США Дональд Трамп назначил на должность главы Национальной разведки – структуры, которая координирует усилия всех разведслужб США – посла в Германии Ричарда Гренелла.

Эта должность нуждается в одобрении Сената США и высоки шансы, что сенаторы не утвердят Гренелла, известного своей близостью к президенту, но не имеющего опыта работы в сфере разведки.

А вот и.о. главы Национальной разведки утверждать не нужно. И Гренелл заявил, что он навсегда останется и.о. директора национальной разведки.

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси распространила возмущенное заявление, указав, что «вновь президент поставил свои политические интересы превыше интересов национальной безопасности Америки».

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти написал в «Твиттере»: «Рик доказал, что способен сражаться за нашу страну. Ныне он будет ежедневно работать, чтобы гарантировать безопасность американцев».

Приговор Стоуну

Дело Роджера Стоуна – давнего советника президента Дональда Трампа – в последние недели приобрело масштабы полноценного скандала. Трамп писал и заявлял, что к Стоуну отнеслись несправедливо. Минюст США отказался поддерживать обвинение и отстранил от этого дела прокуроров. В итоге суд приговорил Стоуна к 40 месяцам лишения свободы.

Трамп прокомментировал приговор, не исключив, что помилует Стоуна: «В какой-то момент я приму решение, однако Роджер Стоун и все [другие люди] заслуживают справедливого обращения. И этот процесс не был справедливым».

Кроме того, Трамп раскритиковал старшину коллегии присяжных заседателей, сказав, она была настроена против президента, а ее «аккаунт в социальных сетях выглядит ужасно».

Экономика США

Белый дом опубликовал традиционной доклад о состоянии экономики США при президенте Дональде Трампе. Эти доклады призваны демонстрировать, что американский бизнес и жители США серьезно выиграли в результате действий действующего президента. Этот доклад не стал исключением.

Доклад призван послужить очередным опровержением утверждений, согласно котором Трамп просто унаследовал здоровую экономику от администрации Барак Обамы, поскольку стабильный рост ВВП США фиксируется с середины 2009 года.

Несколькими днями ранее Обама, выступивший на конференции, напомнил об экономических успехах своей администрации, что немедленно денонсировал Трамп и консервативные медиа.

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