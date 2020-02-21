Шнуров стихами ответил на обсуждение его вступления в Партию роста
21.02.2020, 1:05, Новости дня
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами прокомментировал свое вступление в Партию роста.
В опубликованном в Instagram стихотворении Шнуров заявил, что «пнул тему, видимо, больную» и «рад, что всем не безразличен». Он пишет, что идет «дорожкой кривой», но «шаги повсюду гулки».
«Членом быть мне не впервой / И напрягать чужие булки», – говорится в стихотворении.
Далее с использованием мата Шнуров заявил, что все еще может «цеплять кандидатов» и призвал «по осени считать цыплят».
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