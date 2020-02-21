Шнуров стихами ответил на обсуждение его вступления в Партию роста

21.02.2020, 1:05, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами прокомментировал свое вступление в Партию роста.

В опубликованном в Instagram стихотворении Шнуров заявил, что «пнул тему, видимо, больную» и «рад, что всем не безразличен». Он пишет, что идет «дорожкой кривой», но «шаги повсюду гулки».

«Членом быть мне не впервой / И напрягать чужие булки», – говорится в стихотворении.

Далее с использованием мата Шнуров заявил, что все еще может «цеплять кандидатов» и призвал «по осени считать цыплят».



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