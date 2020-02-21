Ferrari, Cadillac Fleetwood, VW Beetley: Перечислены автомобили из гаража Элвиса Пресли

21.02.2020, 1:04, Разное

Американский певец и актёр, «король рок-н-ролла» Элвис Пресли известен не только как легендарный исполнитель, но и как фанат эксклюзивных автомобилей. В гараже звезды в разные годы появлялись многие оригинальные модели, среди которых был розовый Cadillac Fleetwood, ярко-красный VW Beetley и 6-цилиндровый Ferrari Dino 308 GT4.

Некоторым поклонникам известно, что в гараже Элвиса Пресли автомобили и мотоциклы менялись с «завидной» периодичностью, а всего «король рок-н-ролла» сменил около двух сотен транспортных средств. Особую любовь он испытывал к бренду Cadillac. К примеру, в первое турне исполнитель отправился на Fleetwood. Изначально авто было с синим цветом кузова, но затем его перекрасили в розовый, и через время Пресли презентовал его матери. Сразу после службы в армии в гараже будущей звезды появился VW Beetley, но надолго не задержался и стал подарком тренеру по карате. Затем певец приобрёл спорткар BMW 507 с бензиновым V8, «солидный» Mercedes-Benz W186, боевой танк M48 Patton и «игрушечный» Messerschmitt Kabinroller.



Примерно за год до смерти Элвис Пресли купил подержанный 6-цилиндровый среднемоторный Ferrari Dino 308 GT4. Позже друзья музыканта рассказывали, что езда на этом авто особенно нравилась владельцу, и он старался «выжимать» из него всё возможное. Stutz Blackhawk III с генерирующим 227 «лошадей» V8 и 22-слойным лакокрасочным покрытием стал последним автомобилем, за рулём которого видели Пресли.