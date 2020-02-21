Washington Examiner — индийские власти «спрячут трущобы» к визиту Трампа

21.02.2020, 0:47, Новости дня

В Индии местные власти активно готовятся в предстоящему визиту президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Examiner. Так, среди прочего, они вливают миллионы литров воды в грязную реку, чтобы та не сильно пахла, и строят стену, чтобы спрятать трущобы.



Reuters

В преддверии запланированного на следующую неделю визита президента США Дональда Трампа в Индию последняя устроила «массовую уборку», пишет The Washington Examiner. В частности, местные власти вкачивают миллионы литров пресной воды в загрязнённую реку, строят стену, чтобы спрятать неприглядные трущобы, и сносят небольшие поселения, состоящие из времянок.

Трамп должен прибыть в Индию со своим первым визитом в понедельник, в ходе которого проведёт встречу с индийским премьером Нарендрой Моди.

Визит столь важного гостя привёл к тому, что региональные чиновники прилагают все усилия, чтобы показать свою страну с наилучшей стороны.

По имеющейся информации, Трамп — гермофоб. Ранее он, говоря о ряде развивающихся стран, назвал их «грязными дырами».

В Агре — городе, где расположен Тадж-Махал, — власти, например, пытаются хотя бы отчасти побороть запах, исходящий от реки Ямуны. Дхармендра Сингх Пхогат из регионального ирригационного ведомства заявил одной из местных газет, что для «улучшения экологической обстановки» ежесекундно в реку вливают более 14 кубометров чистой воды.

Кроме того, как отмечает издание, большая работа также проводится в Ахмадабаде, где Трамп откроет самый большой в мире стадион по крикету.

Местные власти также подверглись критике за строительство 400-метровой стены, чтобы спрятать трущобы, хотя чиновники настаивают на том, что она строится из соображений безопасности.

Между тем более 40 семей заявили о том, что в преддверии визита Трампа им были вручены уведомления о выселении, а несколько хижин уже были снесены.

Ожидается, что власти Ахмадабада на подготовку к трёхчасовому визиту Трампа потратят $12 млн, говорится в статье.